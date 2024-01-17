هيئة الترفيه

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت ورشة عمل لإيجاد الحلول التي تحقق كفاءة الإنفاق في تنظيم الفعاليات واستخدام المرافق الترفيهية، بهدف الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ودراسة سبل التكامل والمواءمة، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات بما يحقق الأهداف المشتركة، وذلك بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت ورشة عمل لإيجاد الحلول التي تحقق كفاءة الإنفاق في تنظيم الفعاليات واستخدام المرافق الترفيهية، بهدف الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ودراسة سبل التكامل والمواءمة، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات بما يحقق الأهداف المشتركة، وذلك بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وعملت الهيئة العامة للترفيه، خلال الورشة، على تطوير آلية للتنسيق بشأن إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات التأثير على الإنفاق، والاستفادة المثلى من الاستخدام المشترك للمنشآت، ووضع معايير القياس والمؤشرات ذات الصلة بهذه الجوانب.

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