شكرا لقرائتكم خبر 125 ورشة عمل و1300 جلسة إرشادية واستشارية في جولة التجارة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالشراكة مع مجلس التجارة «جولة التجارة الالكترونية»؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بدء أعمالهم والتوسع بها الكترونيا.

وقدمت الجولة أكثر من 125 ورشة عمل ونحو 1300 جلسة إرشادية واستشارية للمستفيدين، بجانب إتاحة الفرصة لحوالي 170 جهة لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها خلال الفعاليات، في حين بلغ عدد حضور فعاليات الجولة أكثر من 20 ألف زائر ومستفيد.

وتضمنت الجولة التي استهلت في سبتمبر من العام الماضي، زيارة 14 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الالكترونية؛ لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية الكترونيا.

جولة التجارة الالكترونية:

انطلقت سبتمبر 2023.

اختتمت يناير 2024.

شملت 14 مدينة ومحافظة.

أرقام الجولة:

+125 ورشة عمل.

+1300 جلسة إرشادية واستشارية.

+170 جهة عرضت منتجاتها وخدماتها.

+20 ألف زائر ومستفيد.

الأهداف:

نشر ثقافة ريادة الأعمال.

دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التشجيع على بدء الأعمال والتوسع بها الكترونيا.

التعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية.

الاستفادة من الفرص والممكنات المقدمة.

