سابك تطور مجمع بتروكيماويات في فوجيان الصينية بتكلفة 6.4 مليارات دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عن القرار الاستثماري النهائي بتطوير مجمع بتروكيماويات في منطقة فوجيان الصينية بالشراكة بين شركة سابك للاستثمارات الصناعية المملوكة بالكامل لـ»سابك» بنسبة 51%، وبين شركة فوجيان بتروكيمكال بنسبة 49%.

وأفادت «سابك» في بيان على «تداول السعودية»، بأن المجمع سيتألف من وحدة تكسير متعددة اللقيم بسعة متوقعة تصل إلى 1.8 مليون طن كحد أقصى من الإيثيلين.

وذكرت أن المجمع يحتوي كذلك على سلسلة من المصانع التحويلية عالية المعايير تشمل جلايكول الإيثلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبوليكربونات، إضافة إلى وحدات عدة أخرى باستخدام أفضل التقنيات العالمية، منها 9 تقنيات مملوكة لشركة «سابك».

وأشارت إلى أن التكلفة المتوقعة لهذا المشروع تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار، ومن المتوقع البدء في إنشاء المشروع خلال النصف الأول من 2024 على أن يبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من 2026 المتوقع أن تكون مدته 6 أشهر.

وأفادت الشركة بأنها ستمول المشروع عن طريق القروض المالية إضافة إلى التدفقات النقدية للشركة.

وتوقعت سابك أن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري في النصف الأول من 2027.

ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر مواد اللقيم، وتعزيز حضور (سابك) في مجال صناعة البتروكيماويات في آسيا كسوق رئيسي عبر مجموعة واسعة من المنتجات.

وذكرت أن شركة أرامكو للتجارة هي طرف ذو علاقة في المشروع وهي مملوكة بنسبة 100% من شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية)، والتي تمتلك 70% من الشركة (سابك) من خلال إحدى الشركات التابعة لها (شركة أرامكو للكيميائيات).

وأعلنت سابك في سبتمبر 2018 توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم فوجيان في جمهورية الصين لتحديد أطر التعاون بين الطرفين لتطوير مجمع للبتروكيماويات في منطقة فوجيان الصينية.

تطوير مجمع بتروكيماويات في منطقة فوجيان بالصين

شراكة بين:

شركة سابك للاستثمارات الصناعية (مملوكة بالكامل لسابك) ونسبة المشاركة 51%.

شركة FUJIAN FUHUA GULEI PETROCHEMICAL CO., LTD ونسبة المشاركة 49%.

التكلفة والتمويل:

التكلفة المتوقعة 6.4 مليارات دولار.

التمويل عن طريق القروض والتدفقات النقدية للشركة.

تطوير مجمع بتروكيماويات

في منطقة فوجيان بالصين

الإنشاء والتشغيل:

بدء إنشاء المشروع النصف الأول 2024.

بدء التشغيل التجريبي النصف الثاني 2026.

مدة التشغيل التجريبي 6 أشهر.

الأثر المالي على نتائج الشركة في النصف الأول 2027.

المجمع يتألف من:

وحدة تكسير بسعة 1.8 مليون طن كحد أقصد من الإيثيلين.

سلسلة مصانع تحويلية تشمل جلايكول الإيثلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبوليكربونات.

وحدات عدة أخرى باستخدام تقنيات عالمية منها 9 تقنيات مملوكة لشركة سابك.

الأهداف:

تنويع مصادر مواد اللقيم.

تعزيز حضور سابك في صناعة البتروكيماويات بآسيا.

