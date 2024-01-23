شكرا لقرائتكم خبر 155 ألف مواطن يستفيدون مع دعم بنك التنمية في 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن بنك التنمية الاجتماعية ضخ في عام 2023 أكثر من 11 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، لدعم طموحات شباب الوطن وتشجيعهم على العمل الحر، واستفاد منها أكثر من 155 ألف مواطن، كما تضاعفت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف في عام 2016 إلى أكثر من 1,2 مليون حاليا، مشيرا إلى أن هذا يؤكد على دعم وتمكين القيادة الرشيدة لرواد الأعمال، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر في دعم الموارد الاقتصادية، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوه الراجحي خلال افتتاحه ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي نظمه بنك التنمية الاجتماعية، تحت شعار «انطلق نحو المستقبل»، بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لقطاع ريادة الأعمال ضمن برنامج التحول الوطني، وتعزيز قدرات وإمكانات الشباب السعودي، من خلال الانطلاق في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم النوعية، والتحول بعد ذلك لتأسيس مؤسساتهم وشركاتهم الخاصة، والإسهام في خلق المزيد من الوظائف في الأنشطة الاقتصادية المتعددة.

من جانبه؛ أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد على أن الملتقى يمثل خطوة نحو إثراء المحتوى المحلي والخبرة الوطنية واكتساب الدروس والتجارب، كما يفتح آفاقا جديدة للمنتجات الريادية عبر التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، موضحا أن الملتقى يسهم في احتضان الصناعات الواعدة بالنمو، مثل الرياضات الالكترونية ومنشآت التقنية المالية، حيث تم عقد عدد من الاتفاقيات المهمة لتعزيز التصدير ودعم الصناعات الواعدة، منوها بالإقبال الكبير والنجاح الهائل للملتقى الذي فاق عدد المشاركين جميع التوقعات.

دعم بنك التنمية الاجتماعية في 2023: