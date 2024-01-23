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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أعلنت فتح باب التسجيل في البرامج التدريبية بأكاديمية الهيئة الملكية للجبيل وينبع. ووفقا للمدينة، فإن البرامج تتضمن: مقدمة تعريفية للمخطط الإرشادي عن

، ومدته 3 أيام بدءا من 5 من فبراير المقبل، وبرنامج القيادة الاستراتيجية «تشمل قيادات الهيئة الملكية» على مدى 5 أيام بدءا من 11 من فبراير، وأساسيات تعلم اللغة الصينية - المستوى الأول - على مدى شهر كامل، بدءا من 18 فبراير، وأساسيات الهندسة الميكانيكية ومدته 5 أيام وذلك بدءا من 25 فبراير، وكذلك برنامج أساسيات الهندسة الإنشائية الذي يستمر 5 أيام بدءا من 3 مارس 2024.

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