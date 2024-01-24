شكرا لقرائتكم خبر 1.5 مليار استثمارات منتجع شاطئي بمشروع أجوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعت وزارة السياحة توقيع اتفاقية بين شركة سمو القابضة، وشركة ميليا الإسبانية، لتشغيل منتجع شاطئي ستتم إقامته بمشروع أجوان «متعدد المرافق والوجهات» بقيمة تصل إلى 1.5 مليار، وذلك ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، بحضور وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي.

وأوضح وكيل وزارة السياحة، أن رعاية الوزارة لتوقيع الاتفاقية تأتي تعزيزا لدورها الفاعل في تشجيع الاستثمارات بالقطاع السياحي، مؤكدا دعم الوزارة للمشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يعد خطوة مميزة في سبيل تطور المنطقة الشرقية كونها وجهة سياحية.

يذكر، أن شركة سمو أعلنت في وقت سابق عن توقيعها اتفاقية تطوير مشروع منتجع أجوان باستثمار خليجي يصل إلى 1.5 مليار ريال، وسيكون المشروع أحد أهم الوجهات السكنية والسياحية الفاخرة بالمنطقة الشرقية ،الذي سيشمل أكثر من 680 وحدة سكنية متنوعة الأحجام ابتداء من الفلل الفاخرة ذات الإطلالة البحرية المباشرة على شاطئ بطول 1000م، وكذلك الفلل ذات الإطلالة على الخليج الداخلي، والذي يصل طوله لأكثر من 2.5 كلم.