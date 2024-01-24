شكرا لقرائتكم خبر 24 % ارتفاع مطابقة منتجات التشييد والبناء في 3 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع مؤشر المطابقة لمنتجات التشييد ومواد البناء المعروضة في أسواق المملكة لـ2022، بنسبة 84.04%، مقارنة بمعدل 60% في 2020.

وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، أن ذلك يأتي نتيجة إصدار الهيئة عددا من اللوائح الفنية للارتقاء بجودة منتجات قطاع التشييد والبناء، إلى جانب الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات الحديد والخرسانة الجاهزة والبلاط، وغيرها.

وقال القصبي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية «استراتيجيات الهيئات وأثرها على استدامة القطاع العقاري ورقمنة الخدمات»، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أن المواصفات القياسية تخدم وبشكل أساس المواصفات الجيومكانية لتحديد مواقع الأراضي، وتسهم في الارتقاء بسلامة المباني كأحد المتطلبات الرئيسة في كود البناء السعودي، إلى جانب تحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية خلال تحقيق المواد للمواصفات والمطابقة.

وأضاف: «هيئة المواصفات واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي تدعمان الجهود الوطنية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر كود الأبنية الخضراء، وحلول الاستدامة في الإنشاء والتطوير العقاري، إذ أصدرنا 4628 مواصفة قياسية سعودية في مجال التشييد ومواد البناء، ولها علاقة بقطاع التطوير العقاري، وعززت تلك المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية من القدرات الفنية للقطاع العقاري، لتوفير حلول أكثر استدامة، وأعلى في حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه»، مشيرا إلى أن الهيئة تتميز بـ21 فريقا فنيا مختصا بإعداد المواصفات القياسية في القطاعات المختلفة، ومنها القطاع العقاري، يمثل القطاع الخاص فيها حوالي 55%، موضحا أن عدد التراخيص باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجات التشييد والبناء بلغ 568 ترخيصا، منها 306 داخل المملكة، و262 خارج المملكة.

وأكد معالي المحافظ خلال مشاركته في فعاليات المنتدى، أن كود البناء السعودي وضع الركائز الأساسية لتطوير القطاع العقاري، عبر وضع المتطلبات الفنية، وتنظيم العلاقات المهنية بين الممارسين في قطاع التشييد والبناء.