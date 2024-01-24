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- بواسطة أيمن الوشواش - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي أمس مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة آن ماري تريفيليان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي أمس مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة آن ماري تريفيليان. وناقش الجانبان خلال الاجتماع سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، التي تهدف لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وأوضح البديوي في تصريح أن دول مجلس التعاون تسعى في الدخول باتفاقيات استراتيجية، وتعمل نحو إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية، لتعزيز اقتصاداتها وتنويع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وفتح الأسواق الإقليمية والعالمية للسلع الخليجية، بما يعود بالفائدة على دولها وشعوبها.

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