«بوتيك» تطور قصر الحمراء بالشراكة مع OBMI والمصمم الفرنسي جاك جارسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مجموعة «بوتيك» شركة الضيافة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن شراكتها مع كل من شركة التصميم المعمارية OBMI معماريا رئيسا، والمصمم الداخلي الفرنسي جاك جارسيا مصمما داخليا لقصر الحمراء في جدة.

ويأتي اختيار المصممين من «بوتيك» ليسهم في تحويل القصر التاريخي ليأخذ نمطا فريدا يمنح ضيوفه لمحة فريدة عن تاريخ القصر بشكل عصري فاخر، بدءا من الهندسة المعمارية الرائعة إلى التصاميم الداخلية ذات الطابع الحجازي، ليكون القصر عاكسا لتراث وتقاليد السعودية.

وشيد قصر الحمراء في الستينات ليكون مقر إقامة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، ولكن فور اكتماله تم تحويله إلى قصر ضيافة ملكي بناء على طلبه، ليصبح القصر المقر الرسمي الذي تستقبل فيه المملكة ضيوفها الكرام، كما استضاف القصر شخصيات دولية بارزة من رؤساء للدول العربية والإسلامية وعدد من قادة العالم.

ويقع القصر على واجهة كورنيش جدة، ويعكس مزيجا رائعا من الإلهام المعماري التقليدي المستوحى من العمارة الإسلامية والحجازية مع بعض العناصر الكلاسيكية، ويمكن رؤية هذه التأثيرات في بوابات القصر المقوسة، والأسقف والواجهة المصنوعة من حجر الرياض، وهو حجر جيري ذو لون رملي استخرج في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بوتيك مارك ديكوتشينيس أن منح عقود التصميم المعماري والداخلي لشركات عالمية يعد خطوة مهمة وأساسية في تطوير المشروع، وفقا لأعلى معايير الجودة والاستدامة، مضيفا، «نتطلع للعمل مع شركة «OBMI” والمصمم جاك جارسيا لتحقيق ذلك مع مراعاة أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والإرث العريق الذي يحمله قصر الحمراء».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «OBMI» دوغلاس كيوليق «نسعد بالشراكة مع مجموعة بوتيك لتولي مهمة التصميم المعماري لتطوير قصر الحمراء الذي يعد أحد أهم معالم الضيافة في المملكة»، مؤكدا أن تصميم الشركة سيراعي الحفاظ على هوية القصر الأصلية والمستوحاة من الطراز الحجازي بصفته أحد روافد العمارة العربية الإسلامية، مع إضفاء لمسات حديثة من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل التي تميز الهوية الحضارية لمدينة جدة.

فيما بين المصمم الفرنسي جاك جارسيا أن التصميم استلهم من مصدرين أساسيين، وهما العمارة الإسلامية الحالية للقصر وأصالة جدة التاريخية بعمارتها الحجازية، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى مزيج بين سحر الأناقة الشرقية وبريق الألوان والظلال بشكل يبرز الجمال الأصيل لهذه التحفة الفنية العريقة.

يذكر أن مجموعة بوتيك تعمل على تجديد قصرين آخرين بجانب قصر الحمراء في جدة، وهما قصر طويق والقصر الأحمر في الرياض، لتقوم بتحويلها بالكامل إلى فنادق فائقة الفخامة، بما يمنح الضيوف تجربة استثنائية تحتفي بالثقافة وتاريخ المملكة.