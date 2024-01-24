توظيف 160 ألف مواطن في قطاع التشغيل والصيانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، أن جهود توطين قطاع التشغيل والصيانة تكللت في توظيف أكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة في قطاع التشغيل والصيانة منذ 2019، كما تم تدريب أكثر من 4000 آلاف سعودي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، والوصول بنسبة التوطين في المستويات الوظيفية المستهدفة إلى نحو 35%.

وأشار نائب الوزير خلال حفل تكريم 6 جهات حكومية تميزت في توطين عقود التشغيل والصيانة، إلى جهود اللجنة التوجيهية لتوطين القطاع، خلال العام الماضي 2023، لتحفيز الجهات العامة على الاستفادة من الممكنات والمسارات المعتمدة في تطوير القطاع وتمكين الكوادر الوطنية فيه، خلال تدريبهم وتعزيز قدراتهم واستفادتهم من الفرص المهنية والإدارية. ومن أبرز تلك الجهود، إطلاق خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة عبر منصة «قوى»، وإطلاق أول بوابة معرفية تعنى بإثراء المحتوى العربي في إدارة الأصول والمرافق، وإصدار التحديث الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة.

ويأتي تكريم الجهات الـ6 نظير تطبيقها معايير تقييم التميز، واتباع أفضل الممارسات بما يلبي متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفه، إذ تضم الجهات المكرمة: وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، وزارة الرياضة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أمانة الأحساء، جامعة الملك عبدالعزيز.

ونوه أبوثنين بجهود الجهات المكرمة في تمكين أبناء وبنات الوطن، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في قطاع التشغيل والصيانة، عبر تحقيق متطلبات التوطين والتكامل مع الجهات الشريكة فيها، وصولا إلى المستهدفات الوطنية والإسهام في تعزيز الجهود لتحسين بيئة القطاع وكفاءته وفعاليته.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق في الهيئة المهندس تركي بخاري، بجهود الجهات الشريكة في توطين وظائف التشغيل والصيانة في عقود الجهات الحكومية، مشيرا إلى ما حققته من إنجازات تجاوزت المستهدفات في مجال التدريب والتوطين، وبمساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال خلق الوظائف، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ومنح أبناء الوطن الفرصة للمشاركة في تعزيز الازدهار الاقتصادي للوطن.

كما أشاد بجهود الجهات الحكومية المكرمة، وتحقيقها مستوياتٍ عالية من الالتزام بمتطلبات التوطين، مثنيا على الشراكة الناجحة القائمة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، وبجهود اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجميع الفرق الداعمة. وتم استعراض أبرز إنجازات توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة خلال 2023، وجهودها في متابعة ودعم عمليات التوطين، وكذلك استعراض عدد من قصص النجاح للشباب والشابات العاملين في مختلف تخصصات قطاع التشغيل والصيانة.