شكرا لقرائتكم خبر 224 عقارا للبيع.. والتصفية في 26 مزادا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» 26 مزادا علنيا منوعة بين حضوري والكتروني، لبيع وتصفية 224 عقارا سكنيا وتجاريا، موزعة على 8 مناطق بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 25 ـ 31 يناير 2024.

وأوضح المركز أن المزادات العلنية تتضمن: 13 مزادا لعرض 122 عقارا بمنطقة الرياض، و3 مزادات لعرض 19 عقارا بمنطقة مكة المكرمة، ومزادين لعرض 27 عقارا بالمدينة المنورة، و4 مزادات لعرض 32 عقارا بالمنطقة الشرقية، ومزادا لعرض 9 عقارات بمنطقة القصيم، ومزادا لعرض عقارين بالباحة، ومزادا لعرض 8 عقارات بحائل، ومزادا في عسير لعرض 5 عقارات.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة بالمزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر زيارة الموقع الالكتروني infath.gov.sa، ثم التوجه إلى صفحة المزادات.

يذكر، أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات الحكومية والقضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

تصفية عقارات