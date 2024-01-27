شكرا لقرائتكم خبر بدء إنتاج 40 كابينة فاخرة لقطار حلم الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ومجموعة أرسينالي الإيطالية المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة، اتفاقية لإطلاق خدمة قطار «حلم الصحراء»، إذ مثل الجانبين خلال التوقيع: الرئيس التنفيذي لـ»سار» الدكتور بشار المالك، ورئيس مجلس إدارة المجموعة باولو بارليتا، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 15 مارس 2023.

وأفاد باولو بارليتا بأن مراحل الإنتاج الأولية لقطار حلم الصحراء قد بدأت في إيطاليا، استعدادا لدخول الخدمة حسب الخطة المعلنة.

وسيفتح قطار «حلم الصحراء» الذي يتكون من 40 كابينة فاخرة باب الحجز في نهاية العام الميلادي الحالي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم، إذ ينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مرورا بحائل وانتهاء بمحطة قطارات الركاب بالقريات.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» المهندس صالح الجاسر، أن انطلاق هذه الخدمات الفاخرة في القطارات داخل المملكة للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيضيف خدمات نوعية وخيارات إضافية في أنماط التنقل بالمملكة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتحسين جودة الحياة ودعم الاستراتيجات الوطنية الرائدة.

ونوه بالدعم الكبير غير المحدود الذي تلقاه منظومة النقل والخدمات اللوجستية من القيادة الحكيمة، في تمكين القطاع لتحقيق مشاريعه ومبادراته الخدمية والتنموية، مثمنا التعاون والتكامل المشترك بين المنظومة ومختلف الجهات في هذا المجال لتطوير أنماط النقل وتحسين تجربة المستفيد.

من جانبه، أكد المالك التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من استراتيجية الشركة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشير إلى أن قطار «حلم الصحراء» سيمثل إضافة كبيرة لخدمات الشركة، كونها تضيف خيارا سياحيا وترفيهيا مهما لقائمة خدماتها المقدمة لعملائها، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها اكتشاف مزيد من مناطق المملكة، في إطار متكامل من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة.

يذكر، أن شركة ارسينال التي استثمرت أكثر من مائتي مليون ريال في قطار «حلم الصحراء»، وهي شركة إيطالية متخصصة في الضيافة الفاخرة، وإدارة الفنادق والمنتجعات العالمية والسفر الفاخر، وتعمل على مشاريع مستدامة للخدمات الفاخرة عبر القطارات السياحية، خلال أسطول مكون من 6 قطارات تعمل في إيطاليا.

قطار حلم الصحراء