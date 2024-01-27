إلزام سائقي الحافلات بزي مخصص أبريل المقبل

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وبينت الهيئة أن الالتزام بالزي المخصص للسائقين سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافة، وكذلك السياح وزوار المملكة.
وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة، التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.
وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث إلى تحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضى لدى مستفيدي خدمات النقل بالمملكة.
ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الالكتروني: tga.gov.sa، للاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد، وكل التفاصيل، وكذلك إمكان الاتصال بالرقم الموحد 19929.
القرار يشمل:
- النقل المتخصص.
- تأجير وتوجيه الحافلات.
- النقل التعليمي.
- النقل الدولي.
18 شوال 1445 (27 أبريل 2024).
يتضمن:
- يمكن لسائق الحافلة ارتداء الزي الوطني ويمكن لسائقة الحافلة ارتداء العباءة.
- الالتزام بارتداء قميص موحد بلون أزرق برمز اللون: 86985، مع بنطال طويل لون أسود، وحزام أسود، وحذاء لون أسود.
- يمكن للمنشآت تطوير زي خاص بها، بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة.
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