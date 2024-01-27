شكرا لقرائتكم خبر إلزام سائقي الحافلات بزي مخصص أبريل المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الهيئة العامة للنقل الزي المخصص للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ويشمل (النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي)، وذلك ابتداء من 18 شوال 1445، الموافق 27 أبريل 2024، ليصبح هذا الزي متطلبا أساسا لممارسة هذه الأنشطة، وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات.

وبينت الهيئة أن الالتزام بالزي المخصص للسائقين سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل بالحافلات، وتحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية، وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافة، وكذلك السياح وزوار المملكة.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالحافلات، ومن ذلك المواصفات الفنية لحافلات نقل الركاب، واشتراط العمر التشغيلي لتلك الحافلات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللوائح التنظيمية لهذه الأنشطة، التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين.

وأشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث إلى تحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضى لدى مستفيدي خدمات النقل بالمملكة.

ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الالكتروني: tga.gov.sa، للاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد، وكل التفاصيل، وكذلك إمكان الاتصال بالرقم الموحد 19929.

القرار يشمل:

النقل المتخصص.

تأجير وتوجيه الحافلات.

النقل التعليمي.

النقل الدولي.

بدء التطبيق

18 شوال 1445 (27 أبريل 2024).

يتضمن: