شكرا لقرائتكم خبر المملكة تتقدم بطلب استضافة المنتدى العالمي للمياه 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدمت المملكة ـ رسميا ـ بطلب استضافة الدورة الـ11 للمنتدى العالمي للمياه 2027 بالرياض، وذلك تأكيدا على اهتمامها وحرصها على استدامة موارد المياه وتحسين جودة الحياة، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، واستمرارا لأداء دورها الرائد في التعامل مع قضايا المياه في الساحتين الإقليمية والدولية.

ويعد المنتدى العالمي للمياه، الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه، الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه، حيث تلتقي فيه الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون بجميع المجالات ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع وضمان استدامته.

ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.

وتقدمت المملكة لاستضافة المنتدى، رغم كونها واحدة من أشد دول العالم ندرة في موارد المياه، ولكنها تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بجانب أنظمة وتشريعات تنظم القطاع، إذ تعد الاستراتيجية الوطنية للمياه خارطة الطريق التي ترسم المستقبل، وتساعد على تجاوز تحدياته بوضع أطر مؤسسية وهيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينيه، ووضع خطط تنفيذية فعالة، إلى جانب نظام المياه الذي يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.

المنتدى العالمي للمياه