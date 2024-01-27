مجلس الضمان

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وجاء حصول المجلس على شهادتي الجودة السعودية الممنوحة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، إثر استيفاء المعايير المطلوبة لضمان جودة الخدمات المقدمة من مراكز خدمة المستفيدين وفقا لأسس العمل المؤسسي، بما يحقق متطلبات نظم إدارة الجودة، وذلك بتوفير الوقت والجهد والتكلفة للخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى مراكز الخدمة، إضافة إلى توضيح وتسهيل الإجراءات واختصار العمليات، وتطبيق معايير موحدة للخدمة ورفع مستويات رضا المستفيد، ورفع معايير الخدمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، أن حصول المجلس على شهادتي الجودة السعودية «حياك»، لمراكز خدمة المستفيدين، يعد امتدادا للجهود المبذولة في سبيل تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرا إلى أن المجلس يحرص على رضا المستفيد خلال قياس تجربته، والعمل المستمر على تحسينها، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة رضا 94% وتحقيق نسبة 95% في مستوى الخدمة.
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