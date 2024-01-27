شكرا لقرائتكم خبر غدا آخر موعد لتسجيل عقارات 7 أحياء بالرياض في السجل العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء بمدينة الرياض: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في «السجل العقاري»، إذ تنتهي مدة التسجيل فيها غدا (17 رجب 1445).

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء، يتم عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية.

ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء الـ7 المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقا به المستندات المثبتة للعقار ( صك الكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن المالك).

فيما أكدت الهيئة أن عمليات التسجيل في السجل العقاري مستمرة في (54 حيا) بمدينة الرياض، وحي واحد في كل من: الدمام والمدنية المنورة، حتى 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024، وتشمل أحياء الرياض التالية: (حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية، الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن)، وحي الشعلة في مدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لملاك العقارات في هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم عن طريق منصة السجل العقاري، أو زيارة المستفيدين لـ»مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري» في رويال مول» بمدينة الرياض وفي «البوابة الاقتصادية» بمدينة الدمام، و»فرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر» بالمدينة المنورة طوال أيام العمل من الـ9 صباحاً وحتى الـ5 مساء، إذ تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الالكترونية خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوافرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة عن أية استفسارات أو متابعة الطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري.

وأوضحت الهيئة أن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات، يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإصدار وثيقة تشمل رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه الجغرافي كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده والعقارات المجاورة له وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.

الأحياء الـ7