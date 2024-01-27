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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة تنظم غدا بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرة التوعية البيئة، ورشة عمل بعنوان «دور المنشآت بتطبيق النظام البيئي ولوائحه التنفيذية»، تهدف خلالها للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وذلك بمقر الغرفة. وتناقش الورشة التي يقدمها عدد من المختصين بالمجال البيئي، محاور عدة، منها دور المنشآت في المحافظة على البيئة وأهميته، حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة المضرة بالبيئة، المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها. ودعت الغرفة الراغبين بالتسجيل بالورشة المقامة خلال الفترة من 17 - 18 رجب 1445، التسجيل عبر الرابط: https://tr.ee/sk1WAZbLJj .

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