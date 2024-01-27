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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت مقيما من جنسية آسيوية يزاول نشاط التجارة الالكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري، ويدير متجرا الكترونيا عبر منصة «Tik Tok»، مستخدما شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص. وأغلقت الوزارة المتجر، وأحالت المخالف إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه، وفقا لنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية. وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الالكترونية لحفظ حقوق المتسوقين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كل التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.

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