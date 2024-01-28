شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلى تسبب فى خفض صادرات 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك عدد من العوامل التى أدت إلى انخفاض كميات الغاز التى تم تصديرها العام الماضي، منها ارتفاع درجات الحرارة والنمو وزيادة الاستهلاك المحلي.

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال مؤتمر الإعلان عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (إيجبس 2024) فى نسخته السابعة، خلال الفترة في الفترة من 19-21 فبراير بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن انخفاض أسعار الغاز عالميا مقارنة بالعام السابق خلال الأزمة الروسية الاوكرانية، وزيادة الاستهلاك المحلى من خلال التوسع فى استخدامات الكهرباء، وبالتالي انخفاض الكميات التى تم تصديرها خلال عام 2023.