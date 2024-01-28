شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.5% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.048 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 28625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 35112 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 12198 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9544 نقطة.