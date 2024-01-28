شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام المصرى يعقد شراكات استراتيجية مع جمعيات المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - احتفالية للإعلان عن شركاء المرحلة الثانية وتكريم جمعيات المرحلة الأولى عن دورهم خلال 2023 - محسن سرحان: الجمعيات الشريكة تساعد في تنفيذ برامج الإطعام.. والاختيار وفقًا لأفضل معايير الممارسات المجتمعية

أقام بنك الطعام المصري احتفالية للجمعيات الشريكة المتعاقدة معه، ضمن المرحلة الثانية لضم الجمعيات والتعاقد معها والتي لها دور مهم في المحافظات المعنية، وذلك بحضور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وممثلي جمعيات المرحلة الثانية، وتضمنت الاحتفالية تكريم شركاء المرحلة الاولى وهم مؤسسة ال سعيد الشبراوي للتنمية ببلبيس، ومؤسسة زواد لتنمية المجتمع بالشرقية، مؤسسة نهضة بني سويف، جمعية صلاح الدين لتنمية المجتمع وروضة الفرقان لتنمية المجتمع بالفيوم، إلى جانب والترحيب بشركاء المرحلة الثانية، وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالروضة، الجمعية الخيرية بمنشأة علوبة، جمعية رسالة فرع دمنهور بمحافظة البحيرة، مؤسسة السيدة رقية، جمعية خير بلدنا بالغربية، مؤسسة انهار الخير بدمياط، مؤسسة فرسان الحديدي، جمعية الجواد الكريم الخيرية، مؤسسة الماجد بالدقهلية، جمعية نور القمر، جمعية نور الاسلام بأبو قرقاص بالمنيا، جمعية صحبة الخير، جمعية الرحمة بفزارة، جمعية الانوار المحمدية بالبلينا، وجمعية عمر بن الخطاب الخيرية بطهطا بمحافظة سوهاج.

كما عقدت جلسة نقاشية ضمن الاحتفالية مع شركاء المرحلة الأولى لعرض تجاربهم خلال التعاون لمدة عام مع بنك الطعام المصرى، وخطوة المرحلة الثانية التي تهدف التأسيس لشراكات استراتيجية تساعد بنك الطعام المصري في تحقيق مستهدفاته وتسهيل القيام بتنفيذ برامجه وأنشطته المختلفة على مستوى كافة المحافظات، وتوحيد الرؤى والأهداف المشتركة بين بنك الطعام المصري والجمعيات الشريكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة ورؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على الموارد وعدم إهدارها وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وبناء شراكات قوية تساهم في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تقديم خدمة مجتمعية متميزة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بتوفير الأمن الغذائي للفئات المستحقة وهذا ينعكس علي التفوق التشغيلي أحد استراتيجيات بنك الطعام.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن الهدف الرئيسي من التعاقد مع الجمعيات الشريكة هو مساندة دور البنك في تنفيذ برامج وأنشطة الإطعام، من خلال شراكات استراتيجية قوية، للاستفادة من الدور الحيوي الذي تلعبه الجمعيات الشريكة، والعمل على وصول بنك الطعام المصري الى أهدافه القائمة على 3 ركائز القيمة العامة، والتأييد المجتمعي والتفوق التشغيلي، معبرا عن سعادته بالاحتفال وانضمام جمعيات المرحلة الثانية وذلك لتطويرهم لقائمة شركاء نجاح بنك الطعام المصري.

أضاف سرحان أن أختيار الجمعيات الشريكة يتم بناء على 4 معايير، وهي القدرات الإدارية، الجانب اللوجيستي، الاستدامة المالية، والعلاقات والروابط، وذلك لضمان أن الجمعيات التي يتم اختيارها تمتلك القدرة والاستعداد اللازمين للتعامل مع المشروعات والمبادرات المشتركة بشكل فعال ومستدام في المحافظات، خاصة أن بنك الطعام المصري يقوم بتدريب الشركاء لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من تنفيذ المهام المطلوبة بفعالية وفقًا لمعايير وأفضل الممارسات المعتمدة، ويتم تنظيم هذه التدريبات بشكل دوري لضمان تحسين الأداء للشركاء.

قام بنك الطعام المصري بتقديم سلسلة من التدريبات للجمعيات الشريكة خلال العام الماضي، في إطار خطة تفعيل برتوكول على مستوى ثلاث محافظات وهي الشرقية، الفيوم، بني سويف، وذلك من خلال برامج متخصصة فى عمل الأبحاث وتحديث البيانات وتصنيف الأسر وفقا لاستراتيجية بنك الطعام المصري، وساعدت الشراكات مع تلك الجمعيات فى تحقيق نتائج جيدة، تمثلت في استلام وتوزيع الطرود والمواد الغذائية الجافة واللحوم، من مخازن بنك الطعام وتوصيلها للجمعيات القاعدية، وتسريع عملية متابعة تسليم المواد الغذائية ومتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها، عن طريق كوادر مدربة تشارك فى إجراء الأبحاث واستطلاعات الرأي وجمع البيانات بالتنسيق مع تلك الجمعيات بما يخدم الأبحاث العلمية التى يقوم بها بنك الطعام المصرى من أجل تطوير البرامج والخدمات المنفذة. وذلك من خلال تصميم برامج رقمية خصيصا لهم لمتابعة العملية، وقد ساهم ذلك في حل المشكلات التي كانت تواجه بنك الطعام مع الجمعيات القاعدية.