شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: ايجبس 2024 يتحدث عن الطاقة بمفهومها الشامل والتحول الطاقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة (ايجبس 2024) فى نسخته السابعة خلال الفترة في الفترة من 19-21 فبراير بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح المهندس طارق الملا، أن المؤتمر المقرر إقامته تحت عنوان "التحول الطاقى وتأمينه وخفض الانبعاثات" لافتا إلى أن العالم بأكمله مهتم بالإنتقال الطاقى والوعى القومى فى زيادة وذلك لظهور أهمية تكامل عناصر الطاقة فى منظومة واحدة من أجل الالتزامات القومية لافتا أنه تم دعوة كافة الشركات العاملة فى مجال ومنظومة الطاقة.

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشاركة الشركات من خلال ورش العمل والمؤتمرات التى ستعقد وكذلك المؤتمر والمعرض المصاحب له وتقديم الأعمال والحديث عن كيفية الانتقال الطاقى.

وتابع المهندس طارق الملا، نتحدث عن الصناعة الرئيسية للبترول والغاز وكيفية الانتاج وتقليل الانبعاثات والتقاط الكربون وتخزينة وتحسين كفاءة الطاقة، موضخا أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يتضمن كيفية التحول وتحسين أداء منظومة استخدامات الطاقة وتم تأسيس إدارات مختصة بمنظومة كفاءة الطاقة تم توفير مبالغ كثيرة من خلال مشروعات غازات الشعلة وخفض الانبعاثات وتوفير الفاقد فى المنظومة.

وأوضح المهندس طارق الملا أن مصر بما تملكه من موقع جغرافى وامكانياتها فى مشروعات توليد وإنتاج الهيدروجين من مختلف العناصر وهو جزء من استراتيجية الانتقال الطاقى موضحا مشاركة شركات من كافة المجالات المتعلقة بالطاقة.

وقال المهندس طارق الملا، فى الدورة السابعة نتحدث عن الطاقة بمفهومها الشامل، وكافة أشكالها والحديث عن خفض الانبعاثات والتقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين بكافة أشكاله.