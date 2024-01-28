شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 8.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 8.7%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.7%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5%، وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3%.

وصعد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة والموزعون بنسبة 2.6%، 2.5%، على التوالي، ثم قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 1.2%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ثم قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.048 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 6.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 195.1 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.62%، والعرب على 5.29%، واستحوذت المؤسسات على 19.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 25.1 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 815.6 ألف جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 28625 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 35112 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 12198 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 9544 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 7010 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1465 نقطة.