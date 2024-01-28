شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 28390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 34840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 12091 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 6760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 9579 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 7002 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الكابلات الكهربائية المصرية، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والقاهرة للإسكان والتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للألومنيوم، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر لصناعة الكيماويات، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك كريدي اجريكول مصر.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي عدد 5 آلاف سهم، 25 ألف سهم، 230.1 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركات سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 400 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 111 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية 48.4 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 22 ألف سهم، 125 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة المنصورة للدواجن 85 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 60 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير 700 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 281.1 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 280.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 14.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 10.7 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 918.5 مليون جنيه مقارنة مع مليار جنيه بنسبة انخفاض 9%.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 166.6 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 152.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 73.8 مليون جنيه مقارنة مع 69.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 585 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 230.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 154%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 60 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 3.3 مليون جنيه بنسبة نمو 1892%.

في سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح في حدود 7.1 مليون سهم خزينة من أسهم الشركة، لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء لمدة شهر ابتداءً من جلسة الأحد 28 يناير حتى 27 فبراير، وذلك بسعر الورق المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.