«موانئ» تحصد جائزة البنية التحتية المميزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» جائزة «البنية التحتية المميزة» «Excellence in port infrastructure» ضمن جوائز «ShipTek»، إحدى الجوائز المتخصصة في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا، التي عُقدت بالإمارات.

وتأتي الجائزة تقديرا للإنجازات الاستثنائية التي حققتها «موانئ» في تطوير البنية التحتية بالموانئ السعودية التابعة لها، حيث أطلقت الهيئة مشاريع ضخمة بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال، بغرض التعميق وإنشاء أرصفة جديدة بميناء جدة الإسلامي، لاستقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ 24 ألف حاوية قياسية، وزيادة القدرة التنافسية للميناء، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

كما جرى وضع حجر أساس مشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال؛ لتطوير البنية التحتية، وتعزيز تنافسية الموانئ على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كونها مركزا لوجستيا عالميا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

ويأتي ذلك تأكيدا لتطور البنية التحتية بالموانئ، بأرصفة قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، وبمعدات حديثة ومؤتمتة صديقة للبيئة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والتنافسية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وشهد عام 2023م إنشاء ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجستية بمعايير عالمية، بقيمة استثمارية تتجاوز 6 مليارات ريال، وتنامي الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والإقليمية العملاقة بمجال النقل البحري والخدمات اللوجستية؛ مما يسهم في دعم ونمو سلاسل الإمداد الدولية، ودفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعد جائزة «البنية التحتية المميزة» الجائزة الثانية التي تحصل عليها «موانئ» خلال العام الجاري 2024م، حيث حصدت الهيئة جائزة «أفضل مساهِمة في تطوير البنية التحتية الاقتصادية» ضمن حفل جوائز «إنترناشيونال فاينانس المالية»، الذي أقيم بمدينة دبي في يناير 2024م، مما يؤكد تميز جهودها في تطوير بنية وقدرات الموانئ السعودية، فيما حازت 7 جوائز إقليمية ودولية في عام 2023م، شملت: جائزة «أفضل ميناء في عام 2022» ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة «العلامة التجارية»، وجائزة «ميناء العام» لميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى جائزة «التميز في تجربة العملاء»، وجائزة «البنية التحتية المتقدمة، وجائزة «ندلب للتميز 2023» عن فئة «أفضل الجهات تحقيقاً للإنجازات الدولية»، و»جائزة ندلب للتميز 2023» عن فئة «أفضل الجهات تحقيقا للاستثمارات».

يذكر أن فوز «موانئ» بتلك الجوائز يسهم في تعزيز جاذبية الموانئ السعودية الاستثمارية، والارتقاء بمكانة الموانئ بمجال النقل البحري، إقليميا وعالميا، ودعم خطط الهيئة الرامية لتطوير وطرح فرص استثمارية نوعية، إضافة لرفع جودة الخدمة المقدمة للشركاء؛ للوصول إلى معيار عال من الجودة والسرعة، بجميع الخدمات التي تقدم للمستفيدين، والشركاء الاستراتيجيين.