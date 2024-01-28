المركز السعودي للأعمال يدعو المستثمرين لإيداع قوائم منشآتهم المالية

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ويتيح المركز لأصحاب الشركات والمؤسسات وممثلي المكاتب المحاسبية المعتمدة، إيداع القوائم المالية عبر نظام موحد، يعزز الدقة ويرفع مستوى الموثوقية، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المنشآت.
ويعمل المركز على رفع جودة القوائم المالية، وتحقيق أعلى فائدة منها، للشركات والمؤسسات والبنوك والجهات التمويلية، خلال فرق متخصصة في مجال المحاسبة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل: وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يذكر، أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يعمل على عدد من الأدوار المهمة، لرفع جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، للوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
مهام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
- رفع جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
- تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.
- مراجعة السياسات والإجراءات وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارا وأقل تكلفة.مواكبة أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى بيئة أعمال جاذبة.
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