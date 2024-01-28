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تستهدف الاتفاقية دعم تحول الشركات المحلية لشركات زراعية صناعية، وتصدير إنتاجها للأسواق الخارجية، مما يعزز استدامة القطاع الزراعي فيما يخص الأمن الغذائي للسلع الاستراتيجية وتحسين الميزان التجاري.
ووفقا للاتفاقية، يسعى الطرفان لتعزيز عدد من مجالات التعاون المشتركة، منها نقل الخبرات لتحقيق الأهداف، فضلا عن تحديد علاقات العمل وآلية التنفيذ والالتزامات المستقبلية للطرفين فيما يتعلق بالتعاون المشترك، إضافة إلى تحديد الفرص المتاحة باستخدام الدرنات الدقيقة والتي تستخدم فيها تقنيات تؤدي إلى إنتاج التقاوي في وقت أقل من التقنيات التقليدية وبتكلفة أقل وبجودة وكميات وفيرة.
يذكر أن تقاوي البطاطس يتم استيرادها تحت مراقبة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يتم إنتاج تقاوي البطاطس في أوروبا كأشهر منتج ومصدر للتقاوي في العالم.
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