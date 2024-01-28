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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الجوف للتنمية الزراعية وشركة (EGG) الكورية الجنوبية، تتضمن نقل وتوطين تقنيات إنتاج تقاوي البطاطس إلى المملكة، والبدء في هذه الصناعة وإنتاجها لاستدامة القطاع الزراعي المحلي.

تستهدف الاتفاقية دعم تحول الشركات المحلية لشركات زراعية صناعية، وتصدير إنتاجها للأسواق الخارجية، مما يعزز استدامة القطاع الزراعي فيما يخص الأمن الغذائي للسلع الاستراتيجية وتحسين الميزان التجاري.

ووفقا للاتفاقية، يسعى الطرفان لتعزيز عدد من مجالات التعاون المشتركة، منها نقل الخبرات لتحقيق الأهداف، فضلا عن تحديد علاقات العمل وآلية التنفيذ والالتزامات المستقبلية للطرفين فيما يتعلق بالتعاون المشترك، إضافة إلى تحديد الفرص المتاحة باستخدام الدرنات الدقيقة والتي تستخدم فيها تقنيات تؤدي إلى إنتاج التقاوي في وقت أقل من التقنيات التقليدية وبتكلفة أقل وبجودة وكميات وفيرة.

يذكر أن تقاوي البطاطس يتم استيرادها تحت مراقبة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يتم إنتاج تقاوي البطاطس في أوروبا كأشهر منتج ومصدر للتقاوي في العالم.