الهيئة العامة للتجارة

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وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنظيم وحوكمة العلاقة بين الطرفين وتحقيق المصالح المشتركة بينهما من خلال دعم تنفيذ المهام المشتركة المنصوص عليها في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية، حيث يسعى النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
يذكر أن مذكرة التعاون بين هيئة التجارة الخارجية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تأتي استكمالا لتفعيل التعاون المشترك بعد توقيع الطرفين على اتفاقية مشاركة البيانات مؤخرا.
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