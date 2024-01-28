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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للتجارة الخارجية وقعت مذكرة تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتنفيذ المهام المشتركة في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك، وبناء شراكة فاعلة تؤطر مستوى التعاون، وترفع جودة المخرجات بين الجهتين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنظيم وحوكمة العلاقة بين الطرفين وتحقيق المصالح المشتركة بينهما من خلال دعم تنفيذ المهام المشتركة المنصوص عليها في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية، حيث يسعى النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

يذكر أن مذكرة التعاون بين هيئة التجارة الخارجية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تأتي استكمالا لتفعيل التعاون المشترك بعد توقيع الطرفين على اتفاقية مشاركة البيانات مؤخرا.