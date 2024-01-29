شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول بوابة رقمية للتعدين × 3 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2023 تدشين العمل على إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين، كنقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع وتطبيق التحول الرقمى الكامل، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى .. 1-تهدف البوابة الرقمية الأولى من نوعها لتسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة وسريعة. 2- مما يعمل على جذب المستثمرين بشكل أوسع من أنحاء العالم بعد إطلاعهم رقمياً على الفرص الاستثمارية والتقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك المقرر طرحها على البوابة الرقمية بعد إطلاقها. 3-تحقيقا لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثمارى وذلك على غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل أستراليا وكندا. وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،قد أكد أن انشاء اول بوابة رقمية من نوعها للإستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلي هذا القطاع و تطبيق التحول الرقمي الكامل، مشيرا إلي أن هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الاصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير أداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.

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