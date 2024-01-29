شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ضيف الغرفة الأمريكية بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن U.S. Chamber of Commerce غدا الثلاثاء 30 يناير لقاء بعنوان "2024: عام حاسم بالنسبة للنظام الدولي القائم على القواعد"، يلقيه نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لقسم "اقتصاد يعمل لصالح الناس فالديس دومبروفسكيس.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي للغرفة فإن نائب الرئيس التنفيذي سيتحدث مباشرة قبل الاجتماع الوزاري لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيتبادل الأفكار حول الحاجة إلى قيادة مشتركة عبر الأطلسي للحفاظ على النظام العالمي القائم على القواعد، بما في ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا ضد العدوان الروسي المستمر، وحول أهمية TTC كمنصة لتعزيز العلاقات استجابة للأمن القومي والاقتصادي، والتحديات.

أشار إلى أن مهمة نائب الرئيس التنفيذي دومبروفسكيس، "الاقتصاد الذي يعمل من أجل الناس"، هي مهمة واسعة النطاق، حيث تشكل جميع الجوانب المتعلقة بالسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي محورها.

وهو أحد اثنين من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يشتركان في رئاسة TTC بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان مؤيدًا قويًا وثابتًا لعلاقات أوثق عبر الأطلسي.

و يشغل نائب الرئيس التنفيذي منصبه الحالي منذ عام 2019 وشغل سابقًا منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية والحوار الاجتماعي (2014-2019) ورئيسًا لوزراء لاتفيا (2009-2014).

أضافت الغرفة أنه سيعقد هذا الحدث في الغرفة الأمريكية ، و سيكون البث المباشر متاحًا لأولئك الذين لا يستطيعون الانضمام شخصيًا.