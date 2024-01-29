شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات تطوير مصافى تكرير البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن استراتيجية قطاع البترول خططا واستراتيجيات لتطوير وتحديث مصافى تكرير البترول، حيث قطع قطاع البترول شوطاً كبيرا في إنجاز مشروعات المجمعات والوحدات الإنتاجية الجديدة لتكرير البترول بإجمالى استثمارات 7.3 مليار دولار بهدف إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد منها، وتتضمن أهم المشروعات:

1- يجرى حاليا أعمال التجهيز للتشغيل التجريبى لتوسعات مصفاة تكرير ميدور تمهيداً لدخوله مرحلة الإنتاج والذى يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بنسبة 60%، لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الاوروبية Euro5 .

2- كما يجرى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بمحافظة أسيوط.

3- وتوسعات مصفاة تكرير شركة السويس لتصنيع البترول، ومشروع انشاء وحدة جديدة للتقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول .

4- هذا وقد تم الانتهاء قبل نهاية عام2023 من تنفيذ مشروع وحدة تقطير المتكثفات (CDU) بشركة النصر للبترول بالسويس في اطار تحديث مصفاة التكرير بالشركة ، ويهدف المشروع الى إنشاء وحدة تقطير للمتكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنوياً وبتكلفة 3ر3 مليار جنيه ، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية مثل السولار والبوتاجاز والنافتا.