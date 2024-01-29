شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم للمستهلكين بـ83 جنيها .. والبيض بـ129 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 29 يناير 2024 بعد تحرك ملحوظ في كل الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 75 و77 جنيها، بينما في السوق للمستهلكين بين 83 إلى 85 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 75 إلى 77 جنيها في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 83 إلى 85 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق. أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها و بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 148 جنيها.

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