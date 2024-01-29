الاقتصاد

"بيزنكس الرياض" يرسم خارطة مستقبل الاستثمار خارج الحدود الوطنية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تواصل.. نمو.. وفرص تجارية لا محدودة في المنطقة

تواصل.. نمو.. وفرص تجارية لا محدودة في المنطقة

الاثنين - 29 يناير 2024

Mon - 29 Jan 2024

مكة – الرياض

معرض بزنكس الرياض

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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