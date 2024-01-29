شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة العربية الدولية للمقاولات بـ74.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة العربية الدولية للمقاولات خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 74.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة عين للاستثمارات الفرانشيز بحجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 12.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.5 مليون سهم بقيمة 100.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 54 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.68%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 517.5 مليون جنيه، 80.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 467.9 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 29227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 35521 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12444 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9636 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 6902 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة.