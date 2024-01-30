أخبار البورصة اليوم الإثنين 29-1-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 29-1-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الكابلات الكهربائية المصرية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر لصناعة الكيماويات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والدلتا للسكر، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس).

البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.4 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.68%، والعرب على 6.03%، واستحوذت المؤسسات على 25.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 517.5 مليون جنيه، 80.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 467.9 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 29227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 35521 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 12444 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9636 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 6902 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 5 آلاف سهم، 20 ألف سهم، 32.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 20 ألف سهم، 57.2 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 1.6 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-رواد عدد 1.6 مليون سهم، 150.7 ألف سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبي انفستمنتس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1500 سهم، 345 ألف سهم، 1292 سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 500 ألف سهم، 9 ملايين سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم جمال عبد القادر عبد البصير عدد 22.3 مليون سهم بسعر 1.66 جنيه بقيمة إجمالية 37 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 3.8% إلى 5.536%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس"، شراء المساهم محمد جمال عبد القادر الجارحي عدد 2 مليون سهم بسعر 4.505 جنيه بقيمة إجمالية 9 ملايين جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 1.281%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، بيع المساهم أشرف فاروق مهني فانوس عدد 8.7 مليون سهم بسعر 0.185 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.235% إلى 2.548%، ونفذت الصفقة من خلال شركة حلوان لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بيع المساهم تيسيا أيوب عدد 1.7 مليون سهم بسعر 3.9813 جنيه بقيمة إجمالية 6.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 32.849% إلى 32,16%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماويات، إيرادات بلغت 766.7 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 500.3 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 53.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 96 مليون جنيه مقارنة مع 46.4 مليون جنيه بنسبة نمو 106.9%.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 25%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 23%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيرادات بلغت 582.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 453.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 28.38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.6 مليون جنيه مقارنة مع 24.7 مليون جنيه بنسبة نمو 12.03%.

وحققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات بلغت 20.8 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 10.7 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 94.38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.9 مليون جنيه بنسبة نمو 249.47%.

ماريديف

أعلنت شركة الخدمات الملاحي والبترولية-ماريديف، عن إسناد عقد لشركة تابعة (النيز لخدمات النفط والغاز المشتركة في ليبيا)، لمدة 3 أعوام بقيمة إجمالية 29.72 مليون يورو لصالح شركة مليته للنفط والغاز بليبيا، ويشتكل العقد على أعمال دعم الاستكشاف والإنتاج البترولي بحقل بوري وبحر السلام بدولة ليبيا.

مدينة مصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، تحقيق مبيعات تعاقدية بلغت 34.95 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال عام 2022.