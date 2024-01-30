شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح يجب اتباعها منعا للحوادث عند تعطل فرامل السيارة بشكل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض قائدي السيارات لتعطل فرامل السيارة فجأة أثناء القيادة وعدم استجابتها نهائيا، وهو يعني ان كل بالسيارة في خطر حقيقي خاصةً عندما يكون على طريق سريع أو في طريق اكثر زحاما.

لذا يقدم ”الخليج 365” مجموعة من النصائح التى يجب إتباعها لإيقاف المركبة بشكل صحيح عند وجود عطل بالفرامل منعا لوقوع حوادث لقدر الله

أولا: يجب صيانة فرامل السيارة بشكلٍ دوري وتغيير زيت البريك كلما لزم الأمر، خصوصاً إن كانت فرامل السيارة خفيفة أو متحجرة فهذه من علامات تعطل فرامل السيارة.

ثانيا: اتباع إجراءات التعامل بحذر حال كانت فرامل السيارة ضعيفة أو لا تستجيب أثناء القيادة من خلال الضغط على الفرامل مع استخدام فرامل اليد او السيارة مانيوال لإيقاف السيارة في اقرب مكان ، لذا يجب قبل استخدام فرامل اليد التشبث بقوة في مقود السيارة، لأن السيارة قد تتعرض للانزلاق، ثم بدء الرفع التدريجي لفرامل اليد حتى لا تغلق العجلات الخلفية، أو تتعرض للانزلاق، وكلما قلت سرعة السيارة يمكن رفع الفرامل أكثر، حتى تتوقف السيارة بامان .

ثالثا: فى حالة وجود مسافة كبيرة بين قائد السيارة وبين السيارة التي أمامه ، يمكن تجربة الطريقة الأولى لإيقاف السيارة وذلك عن طريق الضغط المتكرر على دواسة الفرامل، حيث إنه غالباً ما تكون المشكلة بسبب خلل فى نظام الفرملة نتيجة تسرب في السوائل المسؤولة عن تشغيل النظام التي تعتبر واحدة من اسباب تحجر فرامل السيارة.

لذا فإن تكرار الضغط وبصورة سريعة على دواسة المكابح، يؤدي إلى استغلال ما تبقى من سوائل للحصول على بعض قوة الكبح اللازمة لإيقاف إطارات السيارة، وإذا تحجرت المكابح فقم بالضغط بكل قوة لزيادة الضغط إذا كانت لديك مساحة ووقت لذلك، حتى تتوقف السيارة.

رابعا: ضرورة إيقاف عمل مثبت سرعة فى السيارة والقيام بوضع ناقل الحركة سواء اليدوى أو الأوتوماتيكي على وضع الحياد، لكي توقف قوة الدفع الواصلة من المحرك إلى إطارات السيارة، مع التشبث بمقود القيادة حتى تتوقف السيارة.

خامسا: فى حال تعطل فرامل السيارة فينصح باستخدام الغيار العكسى بناقل الحركة فى السيارة، وهذه الخطوة تساعد على تقليل سرعة السيارة، وفي حال إذا كانت سيارتك تعتمد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي، فينصح بالانتقال من وضعية الناقل الأوتوماتيكى “D”، إلى السرعة الأقل “وفقاً لما يتوافر بالسيارة، أي الانتقال من D إلى 4 ثم 3 ثم 2 ثم 1، حتى الوقوف التام، مع مراعاة عدم الانتقال من السرعة D إلى السرعة 2 أو 1، فهذا من شأنه أن يعطل ناقل الحركة في السيارة.

سادسا: فى حالة تعطل فرامل السيارة أثناء القيادة، لا تطفئ المحرك، فمع انطلاق سيارتك بسرعة، وصعوبة التحكم بها، قد تفكر فى إطفاء المحرك وقيادة السيارة إلى الأمام ريثما تتوقف، ولكن هل هذا حقا هو أفضل خيار لديك؟ يجب عليك أن تعلم أن إطفاء المحرك يمكن أن يؤدي إلى قفل مقود القيادة، وعندما تقل من السرعة لن يكون بمقدورك أن تغير الاتجاه، وستصبح عاجزاً عن تفادي الاصطدام بأول حاجز تصادفه فى طريقك.

سابعا: يجب التدريب على كيفية استخدام فرامل السيارة عند شراء سيارة جديدة، لأنها قوتها وحدتها تختلف من مركبة إلى أخرى.