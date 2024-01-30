شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محتويات جناح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى معرض الكتاب فى نسخته الـ55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويضم المعرض العديد من الإصدارات والمطبوعات والدوريات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وحرص الجهاز هذا العام على تقديم العديد من الأنشطة ضمن البرامج التوعوية التي يقدمها للمواطنين على هامش الرسائل المقدمة من القائمين على جناح الجهاز بالمعرض، وذلك من خلال التنمية المجتمعية والتحدث مع الزائرين واستعراض أفلام قصيرة وفيديوهات وانفوجراف توعوي، ومواد مطبوعة ومرئية عن المسوح والأبحاث التى يجريها الجهاز حالياً.

وتتضمن أيضا البرامج الموجهة الى الأطفال والتي تهدف لإثراء المعرفة والثقافة الإحصائية بداخل الطفل، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والقصص الكرتونية والتي استهدفت المناهج التعليمية للطلاب في المرحلة الابتدائية، وكذا الألعاب الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل، وليشارك الصغار لحظاتهم السعيدة باللعب والمعرفة، لبناء الطفل المصرى ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطارٍ من روح الانتماء والحس الوطني لديهم.