شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تسجل 80 جنيها تسليم أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 بعد تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 80 و 81 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 87 إلى 90 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 80 إلى 81 جنيها فى حين يصل السعر النهائي للمستهلك فى الأسواق بين 87 إلي 90 جنيها للكيلو وسط استقرار فى معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن فى اتحاد الغرف التجارية التى ترصد تطور سعر الفراخ فى الأسواق.

أما عن أسعار البيض فى الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 134 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها و بلغ سعر كرتونة البيض البلدى 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 148 جنيها