أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 30-1-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 30-1-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 13 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والتعمير والاستشارات الهندسية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وغاز مصر، وليسيكو مصر، والقاهرة للدواجن، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وأوراسكوم للتنمية مصر، والمتحدة للإسكان والتعمير.





البورصة تربح 51 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 7.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 188.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.41%، والعرب على 7.61%، واستحوذت المؤسسات على 27.2% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 221.8 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 217.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 159.5 مليون جنيه، 314.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 36763 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 9860 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 6985 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي عدد 2000 سهم، 4.65 مليون سهم، 30 ألف سهم، 230.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وراية القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 500 ألف سهم، 11.2 ألف سهم على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 200 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبي انفستمنتس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير عدد 102.8 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 1600 سهم، مليون سهم، 39 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير عدد 865 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 1.5 مليون سهم.

أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، بيع المساهم جمال عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 150.7 ألف سهم بسعر 31.4 جنيه بقيمة إجمالية 4.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 12.64% إلى 11.77%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 13.4 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 8.4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 60%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 101%، وأرجع ذلك إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير-محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة، وتخفيض التكاليف، إضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.

وحققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغت 577.9 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 398.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 44.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 430.2 مليون جنيه مقارنة مع 347.2 مليون جنيه بنسبة نمو 23.91%.

وفي قطاع المطاحن، حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إيرادات بلغت 151.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 114.5 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 32.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 30.9 مليون جنيه مقارنة مع 17.3 مليون جنيه بنسبة نمو 78.3%.

وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، فائض قبل الضريبة بلغت 82.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 70.7 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 117%.

وبالنسبة للأدوية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة المبيعات بلغت 413 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 322.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 84.8 مليون جنيه مقارنة مع 68.6 مليون جنيه.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بعد الضرائب قدره 82.9 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 27.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 200.8%.





كيما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.9 مليار جنيه إلى 9.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات بالإضافة إلى مصروفات إصدار بقيمة 5 قروش لكل سهم تمول عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، ومع السماح لأصحاب الرصيد الدائن في 31 يناير لعام 2024.