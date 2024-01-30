شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد غنيم: نعمل على إظهار الحضارة المصرية عبر الفعاليات والمبادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن إدارة هيئة المتحف تحرص على أن يكون منارة لإظهار الحضارة المصرية عبر التاريخ وبكافة عناصرها.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "ذاكرة الحضارة.. المتحف القومي للحضارة المصرية" وشارك فيها بجانب الدكتور أحمد غنيم كل من الدكتور فريد فاضل الموسيقار والفنان التشكيلي، وعازفة الهارب الدكتورة منال محي الدين، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وأدارها الإعلامي عبدالفتاح الجبالي.

أشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن هيئة المتحف أطلقت العديد من المبادرات كمبادرة السينما والحضارة، بالتعاون مع مختلف الجهات، وتهدف لكيفية عرض السينما للحضارة المصرية، ومبادرة "طبلية مصر" التي تعمل على إظهار التراث المصري فيما يتعلق بالطعام المصري المختلف.

من جانبه أثنى الدكتور فريد فاضل على الفعاليات التي يجريها المتحف القومي للحضارة المصرية، وتنوعها، وقال إنها تماثل الفعاليات التي تقيمها المتاحف العالمية، ويضرب مثال لكيف تكون المتاحف الأثرية منارة ثقافية تجذب الجميع.

وقالت الدكتورة منال محيى الدين إن افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية كان له صدى عالمي، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المتحف أنه يضم الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحالي، بجانب المومياوات الملكية، بجانب استضافته للكثير من الفعاليات الفنية والثقافية.