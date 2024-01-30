شكرا لقرائتكم خبر روشن تعزز معايير الحوكمة والمخاطر والالتزام في القمة العالمية 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولعبت روشن المطور العقاري وإحدى المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، دورا محوريا في تعزيز معايير الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال في المنطقة بصفتها داعما استراتيجيا رئيسا لأكبر قمة عالمية في هذا المجال.
وألقت روشن الكلمة الرئيسة للقمة لهذا العام تحت شعار «الطريق الاستراتيجي لمرونة الأعمال والأداء العالي في مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، ومع انعقاد القمة على مدار يومين حافلين بجلسات الحوار المثمرة وتبادل الخبرات وفرص التواصل مع خبراء مرموقين من المنطقة والعالم، شارك أعضاء فريق الحوكمة والمخاطر الالتزام في روشن بخبراتهم ورؤاهم حول أحدث المسارات والمنهجيات والابتكارات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، وقدم الفريق أفكارهم إلى جانب خبراء عالميين آخرين في المجال خلال جلسات الحوار مما أسهم في إثراء النقاشات وتبادل المعرفة بين الحضور.
وشهدت القمة كذلك تكريم مجموعة روشن بجائزة التميز المرموقة المقدمة إلى رئيس إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في مجموعة روشن، راكان الهذلي، تقديرا لجهود روشن المتميزة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة بتعزيز مكانتها الاستراتيجية الرائدة وتحقيق التميز في جميع المجالات ذات الصلة.
وقال رئيس إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام للمجموعة، راكان الهذلي «يسعدنا أن نلعب دورا رئيسا في دعم القمة السنوية الثانية للحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال، التي تعزز أفضل ممارسات الحوكمة وتحسين الأداء والابتكارات لتمكين المؤسسات من مواجهة التحديات والفرص المستقبلية، وتعكس رعاية روشن للقمة قيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والمسؤولية التي تدعم أداء عملياتنا اليومية وترسخ التزامنا بوضع معايير جديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويعد حصولنا على هذه الجائزة شهادة على حرص روشن على تسهيل الابتكار وتطبيق أفضل ممارسات الأعمال في المملكة، من أجل مواصلة دعم النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة».
كانت هذه تفاصيل خبر روشن تعزز معايير الحوكمة والمخاطر والالتزام في القمة العالمية 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.