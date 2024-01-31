شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول منصة رقمية لدعم الصناعة بـ"اقتصادية قناة السويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة طموحة للتحول الرقمي تتسق مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز مناخ الاستثمار، في إطار رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة التمكين 2020-2025، واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، وهو ما ادى إلى إطلاق الهيئة منصة جديدة للربط بين المصنعين والترويج منتجاتها.

وتعتمد المنصة الجديدة على استهداف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، بالإضافة إلى العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.

ومن المخطط أن تحقق المنصة الجديدة للهيئة الربط والتشبيك بين المصنعين؛ من المصانع والمشروعات المقامة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها البعض.

خدمات المنصة من المقرر أن تتوسع لخدمة القطاع الصناعي بشكل عام، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الوقت الحالي على التواصل مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بالدولة لتعميم خدمات المنصة من أجل تغطية مُختلف المُصنعين والأنشطة الصناعية بأنحاء الجمهورية، وهو ما يخدم تكامل للسلاسل التصنيعية، ويدعم المنتجات المصرية، ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.