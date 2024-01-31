شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الوظائف الحكومية الجديدة والذهب يواصل الصعود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 العديد من الأخبار منها تركيب ماكينات أكبر مصنع غزل في العالم والتشغيل التجريبيى قريبا حيث تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة صباح اليوم الثلاثاء، إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع.

وجاء ذلك في إطار الجولات الميدانية المتواصلة في مختلف مواقع العمل والإنتاج لمتابعة عمليات الإنتاج والتشغيل للمصانع والموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، خاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة.

تابع الدكتور محمود عصمت بحسب بيان الوزارة اليوم ، سير العمل بمصنع "غزل 4" الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا ويعمل بأحدث الماكينات في صناعة الغزل، ويعد أول المصانع الجديدة في مشروع التطوير، بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.

تفقد الدكتور محمود عصمت أيضا مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث تابع مستجدات الأعمال الجارية بالمصنع بعد تركيب الماكينات الحديثة استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد بدر رئيس شركة غزل المحلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

كما أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيعلن بعد غداً الأربعاء عن مسابقات لشغل وظائف جديدة بعدة جهات على أن يفتح باب التقديم بها لاحقاً، ومن هذه الجهات وزارتي الأوقاف والبيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر أن يتاح التقديم في مسابقتي شغل وظائف ائمة وعمال ومعلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحاصلين على مؤهل دراسي بتقدير مقبول فأعلى، والاشخاص دون سن 40 عاما، مؤكداً أن الإقبال على بوابة الوظائف كبير جداً حيث بلغ عدد المتقدمين في مسابقات شغل وظائف بجهات التربية والتعليم والهيئة القومية للبريد ومصلحتي الطب الشرعي والخبراء بوزارة العدل بلغ 95430 متقدماً.

وفي توضيح رئيس الجهاز لفرص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، قال إن جميع المسابقات التي ينفذها الجهاز يخصص نسبة 5% من الوظائف المعلن عنها للاشخاص ذوي الإعاقة، وقام الجهاز بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة ليتنافس المتقدمين ذوي الإعاقة فيما بينهم بالآلية التي تناسب اعاقتهم.

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مد فترة التقديم فى 4 مسابقات لشغل وظائف بجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، حتى يوم الخميس 15 فبراير المقبل بدلا من 31 يناير الجارى، على رابط بوابة الوظائف الحكومية Https://jobs.caoa.gov.eg.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه.

كما ارتفعت أسعار الذهب في مصر لمستويات قياسية عند 4050 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على خلفية طلب مرتفع على الذهب في الأسواق حالياً

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4629 جنيها.

عيار 21 يسجل 4050 جنيه.

عيار 18 يسجل 3471 جنيها.

عيار 14 يسجل 2700 جنيها.

الجنيه الذهب 32400 جنيه.