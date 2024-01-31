شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا: حوكمة التحصيل تمكن الشركة من الحفاظ على أموال الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تعميم تجربة التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا، وذلك في إطار حوكمة التحصيل للحفاظ على أموال الدولة و توريدها لخزينة الشركة أولا بأول والاستفادة منها في أعمال التطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تطبيق التحصيل المميكن بجميع المحافظات التابعة للشركة والتى تضم محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة اﻵئتمان.

و تابع صدقى، أن الوزارة اتخذت العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها ووضعت مشاكل الفواتير على رأس أولويتها خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفاً أن التنسيق الجيد مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وأوضح صدقى، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع.