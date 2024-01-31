شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ترخيص السيارات الملاكى الزيرو خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن عدد السيارات " الملاكى الزيرو" التى صدرت لها وثائق تأمينية، وتم ترخيصها خلال ديسمبر 2023 سجلت ترخيص حوالى 10701سيارة ملاكى.

جاء من بينها 321 سيارة موديل 2020 و228 سيارة موديل 2021 و672 سيارة موديل 2022 و2688سيارات موديل 2023 و6792موديل 2024، مقارنة بأعداد السيارات " الملاكى الزيرو " الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال نوفمبر 2023 سجلت 10900 سيارة ملاكي.

جاء من بينها 285سيارة موديل 2020 و191 سيارة موديل 2021 و731 سيارة موديل 2022 و3396 سيارات موديل 2023 و6297موديل 2024 .