شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأربعاء بسوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السمك فى مصر اليوم الأربعاء بعد ارتفاع ملحوظ لجميع الأصناف، وسجل سعر كيلو البلطى 69 و 75 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 62 و68 جنيها والبلطي الأسوانى 20 إلي 60 جنيها وفيلية بطلى 40 إلى 200 جنيه فى سوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيه والمكرونة السويسى من 65 إلى 110 جنيهات للكيلو فى الجملة وسمك موسى 170 إلي 370 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليمارى" من 190 إلى 390 جنيها وكابوريا 40 إلى 220 جنيها والمورجان من 55 إلى 65 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 525 إلى 590 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 420 إلى 520 جنيها وجمبرى مقاس 2 يسجل 320 إلى 410 جنيهات وجمبرى 3 من 85 إلى 235 جنيها.