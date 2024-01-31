شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا: تحصيل مليار و600 مليون جنيه من سرقات التيار خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف صدقى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن متحصلات الضبطيه القضائيه ومباحث شرطة الكهرباء من محاضر سرقات التيار الكهربائي بلغت مليار و300 مليون محضر للعام المالى 2022/2023 بمبلغ مليار 600 مليون جنيه بمتوسط شهرى 40 مليون جنيه والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيولة النقدية بالشركة.
وقال صدقى إنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، تم تنفيذ خطة عمل في جميع القطاعات للمرور ومراجعة استهلاكات الطاقة وتوصيلات كافة الأغراض، بالإضافة إلى إسناد بعض المهام لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لخفض نسبة الفقد والتى من بينها التفتيش على مستخدمي مسبوق الدفع الذين لا ينتظمون فى عمليات الشحن.
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