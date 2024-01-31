مصر تستهدف زيادة مخصصـات تكافـل وكرامـة لـ240 مليـار جنيـه خـلال الفتـرة 2030-2024

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القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية على زيادة شبكات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات الدعم لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة اعداد المستفيدين من المعاشات التأمينية.

بالاضافة إلى تعزيـز الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشمولية شبكات الأمان الاجتماعي بما لا يقـل عن 10% خلال الفترة من 2024 ـ 3030.

تستهدف الدولة المصرية زيـادة مخصصـات برنامـج الدعـم النقـدي تكافـل وكرامـة إلـى 240 مليـار جنيـه، بإجمالـي عـدد مسـتفيدين بنحـو 27 مليـون مواطـن خـلال الفتـرة 2030-2024.

كما تستهدف زيـادة نسـبة الإنفاق علـى الحمايـة الاجتماعية إلـى 23% مـن إجمالـي الإنفاق العـام خـلال الفتـرة 2030-2024 مقارنـة بنحـو 18% خـلال الفتـرة 2023-2014.

كما تعمل الدولة المصرية على زيـادة أعـداد المواطنيـن المسـتفيدين مـن المعاشـات التأمينيـة بنسـبة %6 ليصـل الـي 11 مليـون مواطـن خـلال الفتــرة 2030-2024 مقابــل 10.4 مليــون مواطــن خــلال الفتــرة 2023-2014.

كما تستهدف زيـادة أعـداد المواطنيـن المسـتفيدين مـن المشـروعات متناهيـة الصغـر مـن الأسر الفقيـرة إلـى نحـو 2 مليـون مواطــن بتكلفــة 6 مليــار جنيــه خــلال الفتــرة 2030-2024.