شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق بمدينة سفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لتفقد مشروعات مدينة سفنكس الجديدة، يرافقه المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الإدارات المختصة بالجهاز، حيث تفقد سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق والتي تشمل " توسعة محور سفنكس" والتغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس " مرحلة أولى"، وغيرهما.

وتابع المهندس أحمد عمران، أعمال توسعة مشروع محور سفنكس لحارتي الخدمة فى كل اتجاه ليصبح بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه.

كما اطَّلع مسئولو الإسكان على مسار الطريق المقرر البدء فى تنفيذه "محور زايد/سفنكس"، ويشمل أعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر ( 400/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الوزاري رقم 77 لسنة 2017، حتى محور سفنكس، حيث إن المحور يعتبر بمثابة شريان رئيسي مغذٍ للمدينة، فضلاً عن ربط الامتداد العمراني لمدينة سفنكس الجديدة بمدينة الشيخ زايد من خلال محور رئيسي يمر بمركز المدينة وخط مياه مغذٍ.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، مطالباً ببذل مزيدٍ من الجهد وزيادة أطقم العمل، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات فى التوقيتات المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية وجودة الأعمال.

كما توجه مسئولو الإسكان للمرور على بعض الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نتيجة تقنين الأوضاع والمخطط لها العرض على الهيئة كفرص استثمارية بالمدينة، لإنشاء مشروعات تنموية بها.

ووجه المهندس أحمد عمران، بالحرص على إزالة التعديات، ومنع إقامة أية أعمال بالمخالفة للقانون.