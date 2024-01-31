شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الاقتصادى السابق لقناة السويس: القناة أفضل عمل بشرى بمجال النقل البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد التواب حجاج المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس سابقًا، أنه لا شك أن قناة السويس تعتبر أفضل عمل بسري قام به الإنسان في مجال النقل البحري، حيث يعبر القناة أكثر من 26 ألف سفينة سنويا تنقل الخير والنماء لمختلف بقاع الأرض حتى أصبحت عنصرا هاما من عناصر التنمية الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقُيمت على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان "الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لقناة السويس"، بحضور الدكتور مازن القطري نائب مدير إدارة الاتصالات بهيئة قناة السويس، وعضوا إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة الدكتور أحمد السيد الشاذلي، والدكتور حسين عشري أحمد فايد.

استكمل بقوله: قناة السويس تشق منطق صحراوية تمتد لمسافة 163 كم بين مدينتي بورسعيد والسويس ولم يقدم لقناة مثلها أن تلعب دورا في حياة شعب من الشعوب كما قدر لهذه القناة، كما لا يوجد عمل من أعمال الإنسان البشرية قد أثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقا من قناة السويس، ولا يوجد بين أجزاء الأرض جميعها بلد يمكن منه السيطرة على العالم كله وعلى بحار الدنيا بأسرها غير مصر.

أضاف؛ حققت الإدارة المصرية لقناة السويس التي تحملت مسؤوليتها أمام العالم وعلى مدى 68 عاما منذ تأميمها عام 1956 وحتى الآن نجاحات متتالية في الإدارة، وتطوير المجرى الملاحي، وارتفاع مستوى الاداء والخدمات الملاحية وتوجت هذه الجهود بمساهمتها في تمويل الخزانة المصرية بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023.